Путин обозначил главные проблемы малого бизнеса в России

Они связаны с восприятием со стороны

Президент России Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. Там он рассказал, что главная проблема для предпринимателей в том, что "их до сих пор воспринимают как жуликов".

Из-за этого, считает Путин, малый и средний бизнес развиваются не так, как хотелось бы.

Поводом к рассуждению стало предложение главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина. Он считает, что нужно закрепить в главном законе страны обязанность правительства помогать малому и среднему бизнесу.

Путин сказал, что такие поправки "уместны и востребованы".