Путин обозначил главные проблемы малого бизнеса в России

Президент России Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. Там он рассказал, что главная проблема для предпринимателей в том, что "их до сих пор воспринимают как жуликов".
Из-за этого, считает Путин, малый и средний бизнес развиваются не так, как хотелось бы.
Поводом к рассуждению стало предложение главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина. Он считает, что нужно закрепить в главном законе страны обязанность правительства помогать малому и среднему бизнесу.
Путин сказал, что такие поправки "уместны и востребованы".
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