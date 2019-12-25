Петербург простился с Ниной Ургант

Гражданская панихида прошла в Александринском театре, в котором актриса служила более полувека и создала множество блистательных образов.

В среду, 8 декабря, в Петербурге прошло прощание с народной артисткой России Ниной Ургант. О том, как прошла панихида, рассказали в Смольном.

Для петербуржцев панихида прошла в Александринском театре. Актриса прослужила там более полувека. На прощание пришли сотни людей: коллеги, известные деятели искусств, руководители Петербурга. Были зачитаны телеграммы от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Все отметили, что Нина Ургант была всенародно любимой артисткой и принадлежала поколению, пережившему войну.

Нина Николаевна стала абсолютным символом нашего города. Ленинградцы, пережившие блокаду, считали её своей. Нина Николаевна была душой нашего города. Она бесконечно любила наш город, свой театр, своего зрителя. Вечная ей память. губернатор Петербурга Александр Беглов

Какой запомнят Нину Ургант, Piter,tv писал ранее.

Фото: Кинопоиск