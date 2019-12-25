Причина смерти Нины Ургант: актриса умерла в 92 года

Нина Ургант – роли, биография, причины смерти. О смерти актрисы театра и кино стало известно 3 декабря.

В пятницу, 3 декабря, страна узнала о смерти актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант. Ей было 92 года.

Из-за чего умерла Нина Ургант

В настоящее время точная причина смерти актрисы неизвестна. В 2014 году Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона. Однако в пресс-службе Александринского театра рассказали изданию "Царьград", что накануне актриса чувствовала себя плохо и умерла в своей квартире в центре Петербурга, которую ей купили сын Андрей Ургант и внук Иван Ургант.

Фото: Instagram / star_albumm

Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет. пресс-служба Александринского театра

Фото: Instagram / urgantcom

Краткая биография Нины Ургант

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Луге (Ленобласть). Во время Великой Отечественной войны актриса вместе с отцом и матерью проживала в оккупированном Даугавпилсе (Латвийская ССР, ныне – Латвийская Республика). После войны семья переехала в Ленинград. Будучи школьницей она проявляла любовь к творчеству и сцене. Поэтому после школы она поступила Ленинградский театральный институт имени Островского. После института карьера Ургант пошла в гору.

Актриса не забывала и про личную жизнь – она трижды была замужем. Первым ее мужем был сокурсник-актер Лев Милиндер, в браке с которым родился единственный сын Андрей.

Фото: Instagram / andrei.urgant

Однако в один момент Ургант забрала сына и ушла от мужа, предположительно, из-за его измен. Спустя несколько лет после развода они смогли наладить общение ради воспитания сына.

Фото: Instagram / urgantcom

Во второй раз Ургант вышла замуж за актера Геннадия Воропаева, в которого она влюбилась с первого взгляда. Однако и этот брак не продержался долго из-за любви актера к алкоголю. Третьим мужем артистки стал балетмейстер Кирилл Ласкари. Несмотря на то, что Ургант была на несколько лет его старше, они прожили вместе 7 лет. Пара решилась на развод, когда оба поняли, что любовь прошла, а интересы разошлись. При этом им удалось остаться друзьями. В последние годы жизни актриса была одна.

Нина Ургант – роли, фильмография

Карьера Ургант началась в 1954 году, когда она стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, в котором ей давали главные роли. В театре она сыграла 20 ролей. За свою карьеру она выступала на сцене многих известных российских театров. Но большую часть жизни она отдала служению в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр), в который она пришла работать в 1962 году и сыграла более 30 ролей.

Фото: кадр из х/ф "Белорусский вокзал" (1970)

При этом Ургант была востребованной киноактрисой. Дебютной для нее стала роль Ольги Михайловой в комедии Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского "Укротительница тигров", которая вышла на экраны в 1954 году. Но наиболее известной стала роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". За свою карьеру Ургант снялась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди них: "Живет на свете женщина", "Шинель", "Я родом из детства", "Улицы разбитых фонарей-6" и не только.

Фото: кадр из х/ф "Живет на свете женщина" (1959)

Главное фото: кадр из х/ф "Люди, как реки"