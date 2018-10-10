Ушла из жизни актриса театра и кино Нина Ургант

Точная причина смерти актрисы неизвестна. Однако в 2014 году Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона.

В пятницу, 3 декабря, стало известно о смерти актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант. Ей было 92 года. Об этом "МК в Петербурге" подтвердили в пресс-службе Александринского театра, где актриса прослужила более 30 лет.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Луге (Ленобласть). Будучи школьницей она проявляла любовь к творчеству и сцене. Поэтому после школы она поступила Ленинградский театральный институт имени Островского. После института карьера Ургант пошла в гору.

За свою карьеру она выступала на сцене многих известных российских театров. Но большую часть жизни она отдала служению в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр), в который она пришла работать в 1962 году. В этом же году она попробовала себя в роли актрисы кино, снявшись в мелодраме Игоря Таланкина "Вступление". Но наиболее известной стала роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал".

Ранее умер Александр Градский.

Фото: кадр из х/ф "Люди, как реки"