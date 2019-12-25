Что произошло в Петербурге 2 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 2 марта.

Что произошло в Петербурге в среду, 2 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На антивоенной акции в Петербурге 1 марта задержали 125 человек.

На очередной несанкционированный митинг у Гостиного двора пришли 332 человека, сбор проходил с 19.10 до 21.00. В полицию доставили 125 человек, всем им грозит административная ответственность.

Из Петербурга в Стамбул запустят дополнительные рейсы.

Рейсы выполнит авиакомпания Pegasus Airlines. Вечером 5 марта вылетит самолет из Стамбула в Петербург, обратный рейс состоится ранним утром 6 марта.

Тем временем, в среду Пулково отменили более 40 рейсов на юг России.

Из-за неисправного гидранта на Московском проспекте забил фонтан.

Коммунальная авария произошла поздним вечером 1 марта, фонтан забил из люка. Вода хлынула на проезжую часть возле дома №197. Разлив оперативно ликвидировали, в близлежащих домах не потребовалось отключать воду.

В Петербурге могут национализировать западные компании.

Об этом процессе в России задумались после заявления французского правительства о возможной конфискации собственности российских олигархов. Под национализацию могут попасть компании Сoca-Cola, Hyundai, Unilever, Procter & Gamble, Japan Tobacco International, Mars, Toyota и Bosch. Вместе эти заводы приносят в бюджет Петербурга более пяти миллиардов рублей.

Между тем, губернатор Беглов заявил, что экономика Петербурга восстановилась и превысила допандемийный уровень

Дисбаланс между строительством жилья и соцобъектов в Петербурге сокращается.

Город повысил темпы строительства поликлиник, школ, детсадов после 2018 года, в 2019 году на сокращение упомянутого дисбаланса выделили более 10 млрд рублей из федерального бюджета. За 3,5 года в Петербурге построили 131 школу и садик, в ближайшие три года планируется возвести еще 50 школ и 80 детсадов.

У ТЦ "Академический" иномарка задавила троих прохожих.

Как именно произошло ДТП, устанавливает полиция. По словам очевидца, один из прохожих погиб на месте. О состоянии двоих других пока ничего неизвестно.

Коллаж: Piter.TV

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