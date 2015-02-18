Из Петербурга в Стамбул запустят дополнительные рейсы

Они запланированы на 5 и 6 марта.

Авиакомпания Pegasus Airlines выполнит дополнительные рейсы между Петербургом и Стамбулом. Об этом сообщили пресс-служба Пулково.

Так, 5 марта в 22:30 самолет вылетит из аэропорта имени Сабихи Гекчен и прибудет в Петербург 6 марта в 02:40. Обратный рейс состоится 6 марта. Самолет вылетит из Пулково в 03:30 и прилетит в Стамбул в 07:25.

После начала военной операции на Украине все страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. К ним также присоединились Албания, Великобритания, Канада, Исландия, Северная Македония, США, Черногория и Швейцария.

Ранее мы писали, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полеты на российский юг.

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