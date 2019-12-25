Росавиация до 8 марта продлила запрет на полеты на российский юг

Закрытыми продолжают оставаться 11 аэропортов.

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге страны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Закрытыми по-прежнему остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты, включая международные, работают в штатном режиме.

Пока действуют ограничения, авиакомпаниям рекомендовано организовать альтернативные маршруты перевозки пассажиров. На юг России можно добраться через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее мы писали, что власти Петербурга выделят авиаперевозчикам 161 млн рублей на региональные рейсы.

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