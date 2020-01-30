Власти Петербурга выделят авиаперевозчикам 161 млн рублей на региональные рейсы

Субсидии позволят снизить стоимость тарифа на перевозку пассажиров, и перелеты из аэропорта Пулково станут более доступными.

Смольный выделит авиаперевозчикам субсидии для региональных перевозок по России, передают в пресс-службе Смольного 28 февраля.

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в бюджете Петербурга на эти цели предусмотрели 161 664,7 тыс. рублей. К недополученным доходам, подлежащим возмещению, относят обеспечение самолетов горюче-смазочными материалами, регламентное техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, аэропортовые сборы, обеспечение взлета-посадки воздушных судов, выплата заработной платы и иные затраты.

Отмечается, что субсидии позволят снизить стоимость тарифа на перевозку пассажиров, и перелеты из аэропорта Пулково станут более доступными.

Ранее мы сообщали, что в Пулково отменили более десяти рейсов на юг России 28 февраля. Также из расписания исчезли почти все рейсы в Европу.

Фото: Piter.tv