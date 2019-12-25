В Пулково отменили более десяти рейсов на юг России 28 февраля

Также из расписания исчезли почти все рейсы в Европу.

В понедельник, 28 февраля, в Пулково отменили вылет 22 рейсов. Петербуржцы не смогут улететь в ряд южных городов России, а также по нескольким зарубежным направлениям. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, отменены вылеты в Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу, Ростов-на-Дону и Липецк. Также отменены два рейса в Узбекистан — в Ургенч и Наманган.

Из расписания Пулково исчезли почти все рейсы в Европу. В их числе самолеты во Франкфурт, два в Хельсинки, Будапешт и Варшаву. Остался только рейс в Амстердам на 18:30.

Напомним, что с 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Это связано с осложнением обстановки на Украине и началом военной операции там. По решению Росавиации временно прекращена работа 12 аэропортов на юге страны.

Фото: pexels.com