Авиакомпании отменили более 200 рейсов на юг России из Пулково

С 24 февраля временно приостановлена работа 12 аэропортов страны.

С 24 февраля по 2 марта авиакомпании отменили более 200 рейсов в южные регионы России из Пулково. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных Ворот Северной столицы".

По решению Росавиации временно прекращена работа 12 аэропортов на юге страны. А именно – в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, а также в Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Все желающие могут добраться до нужных городов на поезде или автобусе.

Напомним, что с 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Это связано с осложнением обстановки на Украине и началом военной операции там.

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