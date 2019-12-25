Дисбаланс между строительством жилья и соцобъектов в Петербурге сокращается

В 2019 году на сокращение дисбаланса между жилой застройкой и соцобъектами из федерального бюджета было выделено 10,6 млрд рублей.

После 2018 года Петербург существенно повысил темпы строительства школ, детсадов и поликлиник. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2019 году на сокращение дисбаланса между жилой застройкой и соцобъектами из федерального бюджета было выделено 10,6 млрд рублей.

В целом, за 3,5 года в Петербурге в эксплуатацию ввели 131 образовательное учреждение, в их числе 31 школа и 100 детских садов. В ближайшие 3 года должны возвести еще 50 школ и 80 детсадов.

Фото: Piter.tv