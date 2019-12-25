Экономика Петербурга восстановилась и превысила допандемийный уровень

На 2022 год запланирован рост доходов в городе до 890 млрд рублей.

Экономика Петербурга завершила восстановление после негативных факторов из-за COVID-19 и превысила уровень, достигнутый до пандемии. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

На 2022 год запланирован рост доходов в городе до 890 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году, когда общая сумма доходов составила 580 млрд рублей. По мнению Беглова, показатели развития за 2018-2021 гг. говорят о росте материальной обеспеченности города и его жителей.

По данным Петростата, оборот организаций к концу 2021 года вырос в 1,6 раз. Оборот оптовой торговли увеличился также в 1,6 раз, а объем услуг транспортных организаций – в 1,8 раз. Число автомобилей в городе выросло до 1,7 млн, а обеспеченность жилой площадью в период с 2018 по 2021 гг. – на 9% – с 25,4 до 27,7 квадратных метров на человека.

Ранее российские компании и банки отчитались о готовности к возможным санкциям из-за Украины.

Фото: kremlin.ru