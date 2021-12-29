СМИ: российские компании и банки отчитались о готовности к возможным санкциям из-за Украины

На Западе отметили, что санкции будут жесткими в случае вторжения России на Украину.

Вице-премьер России Андрей Белоусов на минувшей неделе провел ряд совещаний с крупнейшими российскими компаниями и системно-значимыми банками. Так, компании и банки отчитывались о готовности к возможным санкциям со стороны Запада, а также о готовности продолжить работу в новых условиях. Об этом сообщает The Bell.

Напомним, что в случае вторжения России на Украину США и страны Европы готовы ввести новые санкции против РФ. Отмечается, что они будут жесткими и российская экономика изменится радикально.

По информации источников издания, доклады состоялись после проведения стресс-тестов. Так, во время учений предполагалось отключение от системы международных платежей SWIFT, а также запрет на использование иностранного ПО и запрет на поставки серверов, чипов и другого оборудования.

Как сообщает издание, в частных разговорах признавалось, что катастрофа неизбежна.

Ранее мы писали, что в случае санкций против России производители смартфонов могут потерять 10 млрд долларов.

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