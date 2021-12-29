В случае санкций против России производители смартфонов могут потерять 10 млрд долларов

В 2021 году в Россию ввезли 35,2 млн смартфонов.

В случае введения санкций против России, а также запрета прямых поставок производители смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут потерять около 760 млрд рублей, или 10 млрд долларов в год. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отчет GS Group, около половины потерь придется на Apple.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае нападения России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров с деталями, которые произвели в США.

Отмечается, что в 2021 году в Россию было ввезено 35,2 млн смартфонов. Сумма составила 832 млрд рублей. При этом на 32% выросли расходы россиян на телефоны. Это произошло из-за подорожания новых моделей. Аналитики предполагают, что в 2022 году импорт смартфонов в Россию может сократиться до 34,9 млн штук в связи с падением покупательской способности.

Как спрогнозировал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков, в случае введения санкций доля ключевых производителей на рынке сократится до 10-20%, а цены поднимутся на 15-20%.

Близкий к крпуному ритейлеру источник сообщил изданию, что напрямую бренды из других стран американские санкции не затронут. Дело в том, что в основном китайские производители поставляют смартфоны в Россию, а если американский бренд уйдет, то его место может занять корейский.

Ранее мы писали, что санкции против России могут затронуть сферу высоких технологий.

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