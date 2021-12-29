В Fitch считают, что санкции против России могут негативно повлиять на банковские рейтинги

Предполагается, что санкции смогут также оказать влияние на макроэкономическую и финансовую стабильность страны.

Жесткие санкции против России могут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны, негативно это может сказаться и на банковских рейтингах. Информация об этом появилась в обзоре Fitch Ratings.

Рейтинг страны будет зависеть от того, насколько санкции смогут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность или помешать выплатам по обслуживанию суверенного долга. Санкции, которые подрывают возможность осуществлять платежи в иностранной валюте, могут сказаться негативно не рейтингах банков России.

В Fitch считают, что вероятными санкциями могут стать ограничения операций американских инвесторов с суверенными долговыми обязательствами РФ на вторичном рынке. Предполагается, что санкции могут затронуть высокопоставленных чиновников, госучреждения, а также сторонников Владимира Путина. В агентстве считают, что эти санкции вряд ли окажут давление на рейтинги по отдельности.

Ранее в МИД РФ заявили о неминуемых последствиях антироссийских санкций для Запада.

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