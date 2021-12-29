В МИД РФ заявили о неминуемых последствиях антироссийских санкций для Запада

В ведомстве уверены, что ни одна из сторон не заинтересована в негативном развитии событий.

Негативные последствия от санкций против России для западных инициаторов неминуемы. Об этом в беседе с журналистами "РИА Новости" заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Панкин.

По мнению дипломата, ни одна из сторон не заинтересована в негативном развитии событий.

Относимся к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета". Александр Панкин, замглавы МИД РФ

Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, если Лондон введет санкции против российских СМИ и бизнеса, то Москва будет вынуждена ответить. По ее словам, в ведомстве считают, что действия Лондона в настоящее время не служат нормализации межгосударственных отношений, а только вызывают новый виток напряженности.

Ранее мы сообщали, что в случае введения санкций против России производители смартфонов могут потерять 10 млрд долларов.

Фото: МИД России