В FT оценили негативные последствия для Европы в случае введения санкций против России

Пострадать может в том числе и банковский сектор.

Аналитики газеты Financial Times (FT) считают, что в случае введения новых санкций против России пострадает не только европейская энергетика, но и торговля, промышленное производства, рынки, а также банковский сектор. Риски для экономики Евросоюза оценил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Отмечается, что главным козырем в руках Москвы является сокращение транзита газа через Европу. По информации газеты, уязвимость ЕС перед контрмерами Кремля выходит за рамки энергетики. Аналитики опасаются, что Европе по сравнению с Москвой меньше подготовлена к так называемой экономической войне. Дело в том, что санкции затронут и поставщиков высоких технологий, и банки, и экспортеров, и производителей, которые зависят от российского сырья.

Предполагается, что инфляционное давление будет усилено в случае нарушения торговых связей между Россией и Евросоюзом. Будет ограничена также активность многих предприятий в Европе.

Ранее мы писали, что санкции против России могут негативно повлиять на банковские рейтинги. Информация об этом появилась в обзоре Fitch Ratings.

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