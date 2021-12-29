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Глава ЕК: санкции против России могут затронуть сферу высоких технологий
Сегодня, 10:55
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Глава ЕК: санкции против России могут затронуть сферу высоких технологий

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Урсула фон дер Ляйен видит в списке ограничений сферы космоса, ИИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что санкции против России в случае российского вторжения на Украину могут затронуть сферу высоких технологий. Такое заявление чиновница сделала во время интервью немецкому изданию Handelsblatt. Она уточнила, что говорит о развитии искусственного интеллекта, вооружении, квантовых компьютерах, лазерных системах и космических полетах.

Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет…Срочно модернизировать экономику не удастся без технологий, в которых мы, бесспорно, занимаем ведущую позицию в мире.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕК создатели масштабный и комплексный пакет финансовых и экономических ограничений против Москвы. Санкционные меры варьируются от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля технологических товаров. Урсула фон дер Ляйен полагает, что санкции сделают национальную экономику РФ более хрупкой.

Действие ковид-сертификатов в ЕС продлили до 30 июня 2023 года.

Фото: European Commission
 

Теги: высокие технологии, еврокомиссия, санкции, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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