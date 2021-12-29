Действие ковид-сертификатов в ЕС продлили до 30 июня 2023 года

Кристиан Виганд рассказал о нововведениях по ковид-документам.

Действие ковид-сертификатов в Евросоюзе продлили до 30 июня 2023 года. Об этом на брифинге с журналистами в Брюсселе рассказал официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Чиновник заметил, что ЕК предлагает странам выдавать эти санитарные документы на основании проведенных лабораторных тестов на наличие антител. Также документы будут выдаваться лицам, которые проходят клинические испытания препаратов.

Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год - до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса. Кристиан Виганд, представитель ЕК

В ЕК заметили, что есть достаточно времени для Европейского парламента и Совета Евросоюза утвердить документ. Сертификаты в цифровом варианте были введены на территории Евросоюза с 1 июля 2021 года. Они упрощают перемещение граждан внутри Шенгена.

Привитые российские вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС.

Фото и видео: European Commission