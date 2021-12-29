Привитые российские вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС

Кристиан Виганд объяснил принцип работы документа.

Привитые российскими или китайскими вакцинами (несертифицированными в европейском регионе) и европейским бустером от коронавирусной инфекции граждане могут получить ковид-сертификат образца Евросоюза. Такое заявление на брифинге в Брюсселе сделал официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд

Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС. Кристиан Виганд, представитель ЕК

Еврокомиссия ранее неоднократно подчеркивала, что ковид-документы не заменяют шенгенскую визу, необходимую для совершения поездок на территорию ЕС. Сертификат является лишь дополнительным санитарно-эпидемиологическим документом.

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Фото и видео: European Commission