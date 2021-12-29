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Привитые российские вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС

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Кристиан Виганд объяснил принцип работы документа.

Привитые российскими или китайскими вакцинами (несертифицированными в европейском регионе) и европейским бустером от коронавирусной инфекции граждане могут получить ковид-сертификат образца Евросоюза. Такое заявление на брифинге в Брюсселе сделал официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд

Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС.

Кристиан Виганд, представитель ЕК

Еврокомиссия ранее неоднократно подчеркивала, что ковид-документы не заменяют шенгенскую визу, необходимую для совершения поездок на территорию ЕС. Сертификат является лишь дополнительным санитарно-эпидемиологическим документом.

Мадуро: Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт".

Фото и видео: European Commission

Теги: бустер, евросоюз, ковид-паспорта, кристиан виганд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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