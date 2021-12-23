Мадуро: Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт"

Ревакцинация в стране начнется с 3 января 2022 года.

Президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт". Такое заявление сделала администрация государства. Ревакцинация граждан латиноамериканской страны российский препаратом начнется уже с 3 января 2022 года. Медики установили, что данная прививка доказала свою высокую эффективность в борьбе против заражения ковидом. В частности, это касается и штамма "омикрон".

Я читал результаты исследования, что вакцина "Спутник V" наиболее эффективна в мире против варианта "омикрон". Поэтому я сообщаю, что Венесуэла начинает вакцинацию бустерными дозами, начнем вакцинировать "Спутником Лайт", Abdala (Куба) и китайской. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что Венесуэла ранее получила первые партии препарата "Спутник Лайт". Министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил прессе о том, что ревакцинация или бустерная доза эффективно помогает поднять уровень антител для защиты от южноафриканского штамма коронавируса.

Мурашко оценил эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" от "омикрона".

Фото и видео: YouTube / Luigino Bracci Roa desde Venezuela