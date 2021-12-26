Иномарка задавила трех прохожих у метро "Академическая"

В результате происшествия мужчина погиб, о состоянии двух других пешеходов неизвестно.

В среду, 2 марта, водитель иномарки задавил трех прохожих людей у метро "Академическая". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В результате происшествия мужчина погиб, о состоянии двух других пешеходов неизвестно. По словам очевидца, на месте уже работают службы. Автор публикации добавил, что "дед на Мурано у Метро Академическая задавил сразу троих на ровном месте".

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Фото: Мегаполис, Piter.tv

