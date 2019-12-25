В Петербурге задержали двух мошенников, которые завладели двумя квартирами

Злоумышленники предоставляли поддельные свидетельства о праве на наследство и договор купли-продажи квартиры в МФЦ.

В среду, 2 марта, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили Piter.tv, что полицейским удалось задержать двух мужчин, подозреваемых в предоставлении поддельных свидетельств о праве на наследство и договор купли-продажи квартиры в МФЦ.

Накануне, 1 марта, сотрудники уголовного розыска Главка установили и задержали трех участников преступной группы в возрасте от 33 до 42 лет, занимающиеся мошенничествами в сфере недвижимости. Один из злоумышленников ранее неоднократно судим. Мужчин подозревают в незаконном завладении правом собственности на квартиру в доме №56 на набережной реки Пряжки.

Предполагается, что в июле 2016 года мужчины узнали, что хозяйка квартиры умерла, они изготовили поддельное свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, предоставили указанные документы в МФЦ и зарегистрировали право собственности, причинив наследникам значительный ущерб в размере около 5 млн рублей.

В декабре того же года преступная группировка провернула схему еще раз, в этот раз они получили право собственности на квартиру в доме №48 по Красносельскому шоссе. Ущерб также оценили в 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv