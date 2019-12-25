На антивоенной акции в Петербурге 1 марта задержали 125 человек

Всего на акцию пришли 332 человека.

В Петербурге 1 марта на антивоенную акцию пришли 332 человека. Об этом стало известно Piter.tv от источника в правоохранительных органах.

Сбор людей происходил с 19:10 до 21:04 у станции метро "Гостиный Двор". Задержано и доставлено в территориальные органы МВД 125 человек.

В обеспечении порядка участвовали 47 сотрудников МВД и 80 сотрудников Росгвардии. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

На антивоенной акции в Петербурге 27 февраля задержали 640 человек.

Фото: Piter.tv