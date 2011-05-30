  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле станции метро "Гостиный двор" под колеса автобуса попал пенсионер
Сегодня, 14:54
88
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле станции метро "Гостиный двор" под колеса автобуса попал пенсионер

0 0

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту аварии у станции метрополитена "Гостиный двор", в которой пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 29 сентября водитель автобуса сбил пенсионера, пешеход случайно попал под задние колеса транспортного средства. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: по факту ДТП с пострадавшей женщиной на Полюстровском проспекте проводится проверка. На нее наехал водитель Lada. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гостиный двор, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии