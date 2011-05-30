Возле станции метро "Гостиный двор" под колеса автобуса попал пенсионер

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту аварии у станции метрополитена "Гостиный двор", в которой пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 29 сентября водитель автобуса сбил пенсионера, пешеход случайно попал под задние колеса транспортного средства. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.

Фото: Piter.TV