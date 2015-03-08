По факту ДТП с пострадавшей женщиной на Полюстровском проводится проверка

Пострадавшая получила серьёзные травмы.

Вечером 28 августа, около 21:10, автомобилист 1965 года рождения, находясь за рулём автомобиля ВАЗ, двигавшегося по Полюстровскому проспекту в направлении от улицы Кантемировской к Новолитовской улице, неподалёку от дома № 72 совершил наезд на девушку, пересекающую дорогу на красный сигнал светофора. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая 27-летняя женщина получила серьёзные травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Органы полиции проводят служебную проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Piter.TV