Массовая авария на КАД Петербурга собрала пробку в 7 километров

На 12-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги Петербурга утром 29 сентября произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись три легковых автомобиля и грузовик, одна из машин перевернулась. Информация о пострадавших и детали аварии в настоящее время устанавливаются.

Судя по сведениям сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия собиралась пробка в более чем 7 километров от Выборгского до Горского шоссе.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Фото: "Яндекс.Карты"