Сегодня, 10:39
Добавить в Яндекс.Новости

Массовая авария на КАД Петербурга собрала пробку в 7 километров

Информация о пострадавших и детали ДТП в настоящее время устанавливаются.

На 12-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги Петербурга утром 29 сентября произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись три легковых автомобиля и грузовик, одна из машин перевернулась. Информация о пострадавших и детали аварии в настоящее время устанавливаются. 

Судя по сведениям сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия собиралась пробка в более чем 7 километров от Выборгского до Горского шоссе. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель такси насмерть сбил пешехода на Вантовом мосту в Ленобласти. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: дтп, кад, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

