На антивоенной акции в Петербурге 27 февраля задержали 640 человек

Всего на акцию пришли около 1500 человек.

В Петербурге у станции метро "Гостиный двор" на антивоенную акцию 27 февраля собрались 1500 человек. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Антивоенная акция проходила в период с 16:00 до 22:30. Правоохранителями задержано и доставлено в территориальные органы 640 человек. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности.

Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка были задействованы 213 сотрудников МВД и 271 сотрудник Росгвардии. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

В Петербурге на антивоенной акции в субботу задержали более 100 человек.

Фото: Piter.tv