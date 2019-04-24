В Петербурге на антивоенной акции в субботу задержали более 100 человек

Всего на митинге собрались 395 человек.

В Петербурге у станции метро Гостиный двор в субботу, 26 февраля, прошла вторая несогласованная акция против специальной военной операции России в Донбассе. Как стало известно Piter.TV, в митинге приняли участие 395 человек.

При этом задержали 114 участников акции. Грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Ранее мы сообщали, что петербургские суды после второй несогласованной акции протеста у Гостиного двора получили 262 материала. Протестующие получили штрафы в размере 10 – 15 тыс. рублей, а также аресты до 20 суток.

Видео: Piter.TV