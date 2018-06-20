Задержания у Смольного: журналиста отпустили, активистов оставили

Активисты остались в 76 отделе.

Задержанному журналисту Piter.TV выписали штраф и отпустили из участка. Об этом сообщил корреспондент.

Напомним, что жители Новой Охты принесли к Смольному бетонный мешок-послание весом 300 кг. Так, с помощью арт-объекта петербуржцы хотели привлечь внимание к нехватке зеленых зон в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, они выступили против застройки последнего сквера на Маршака, 1. Однако, через несколько минут после старта акции всех активистов задержали полицейские. Вместе с ними в 76 отделение полиции на Мытнинской, дом 3 доставили и корреспондента Piter.TV Надежду Путинцеву. В итоге сотруднику нашей редакции предъявили обвинения в переходе дороги в неположенном месте, выписали штраф и отпустили спустя три часа.

В данный момент участники акции остаются в 76 участке полиции. По словам корреспондента, дело нене ид к завершению рассмотрения. Людям до сих пор не предъявили обвмнобви, есть шанс, что они проведут ночь в диалоге с полицией и следователями.

Ранее мы сообщали о том, что Появилось видео задержания жителей Новой Охты, которые обратились к Александру Беглову за помощью

Фото:Piter.TV