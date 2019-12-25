В Петербурге прошёл митинг, посвящённый экологическим проблемам

Митинг прошёл без задержаний.

В минувшие выходные, 15 марта, в Петербурге прошел согласованный митинг, посвящённый экологическим проблемам. Об этом сообщают горожане в соцсетях. На митинг в парк Екатерингоф пришло около 200 горожан. Главной повесткой собрания стало строительство угольного терминала в Приморске. Кроме того, петербуржцы обсудили строительство мусоросжигательных заводов в Колпино и Новом Девяткино.

"Проблема обращения с отходами актуальна для всей страны", —отмечают горожане.

Отмечается, что митинг прошёл без задержаний.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе.

Фото: Activatica