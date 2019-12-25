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В Петербурге прошёл митинг, посвящённый экологическим проблемам
Сегодня, 12:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге прошёл митинг, посвящённый экологическим проблемам

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Митинг прошёл без задержаний.

В минувшие выходные, 15 марта, в Петербурге прошел согласованный митинг, посвящённый экологическим проблемам. Об этом сообщают горожане в соцсетях. На митинг в парк Екатерингоф пришло около 200 горожан. Главной повесткой собрания стало строительство угольного терминала в Приморске. Кроме того, петербуржцы обсудили строительство мусоросжигательных заводов в Колпино и Новом Девяткино. 

"Проблема обращения с отходами актуальна для всей страны",

—отмечают горожане.

Отмечается, что митинг прошёл без задержаний.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе.

Фото: Activatica

Теги: митинг спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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