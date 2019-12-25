В городской комитет по благоустройству поступило более 15 тысяч обращений.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе. Об этом сообщают в пресс-службе в Комитета по благоустройству.

В ведомстве отметили, что в комитет поступило более 15 тысяч обращений от горожан. Замечания по поdоду мусорной реформы направляли как обычные петербуржцы, так и общественные организации. Отмечается, что в итоге власти Петербурга согласились убрать из своих планов областные участки под переработку мусора.

"Мусорная" реформа – это комплекс мероприятий по изменению структуры обращения с отходами, проводимый правительством РФ с 2010 года. До 2030 года стоит задача перейти на раздельный сбор мусора, ввести жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию и запрет на захоронение отходов, пригодных вторичной переработке.

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