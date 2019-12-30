Эксперты оценили реформы современной России

Эксперты считают модернизацию системы петербургского пассажирского транспорта провальной.

По информации РБК, ряд реформ, назначенных на 2020 год, уже можно считать провальным. В этот список вошли реформа по модернизации петербургского пассажирского транспорта и реформа по здравоохранению. Ко всему прочему, скандалами и очередным отклонением сопровождается мусорная реформа.

Пезидент Фонда республиканских традиций и институтов "Республика" Сергей Цыпляев считает, что проблема не в отраслях, а в самом реформировании.

Первое, что делает реформу сложной, это длительный этап вживления в общество. Второй главный аспект - разработка реформы, которая подходила бы под разнообразие условий на конкретных территориях страны.

"На самом деле это трагедия централизации, которую мы постоянно наблюдаем, в том числе в целом ряде наших реформ. Сидят умные люди, которые считают, что им там в Москве виднее, как должна быть устроена жизнь. Они рисуют колоссальные планы реформ, а когда эти планы накладываются на реальную ситуацию в конкретном поселке, городе и регионе, то, что там начинает происходить, вызывает смех", - прокомментировал Сергей Цыпляев.



По мнению президента Фонда республиканских традиций и институтов, успех реформ и принятых решений кроется в децентрализации.

Объем назначенных реформ страдает двумя недостатками. Реформы планируются без учета разнообразия страны; их инициируют сверху, а решения принимаются слишком высоко. Следовательно, когда принимаются такие централизованные решения, начинается избыточная централизация функций.

Отлично подходит пример уборки снега в Петербурге - снег падает локально, а убирают его централизовано, потому уборка не может быть эффективна.

"Помимо этого отсутствие работы с населением приводит к тому, что реформа оказывается либо полностью проваленной, либо еще хуже — дает колоссальный отрицательный результат. Даже тогда, когда реформа вроде начинается хорошо, потом она вязнет, общество теряет к ней интерес, и мы неоднократно наблюдали, что откат оказывается очень сильным", - считает Сергей Цыпляев.

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