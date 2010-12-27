У Гостиного двора начались пикеты в поддержку фигурантов "московского дела"

Горожане требуют освобождения политзаключенных.

В пятницу, 20 сентября. в Петербурге начались одиночные пикеты в поддержку фигурантов "московского дела". Об этом сообщает "Бумага".

Петербуржцы вышли с плакатами к станции метро "Гостинный двор". Горожане требуют освобождения политзаключенных.

Нет произволу силовиков сказано на плакате петербурженке

О задержанных пока не сообщалось.

Ранее рэпер Оксимирон запустил на своем YouTube-канале трансляцию в поддержку фигурантов "московского дела". Целью такого необычного перформанса является предоставление зрителям информации о содержании отдельных фрагментов мировой литературы. Так, Оксимирон прочитал фрагмент "Горе от ума" и "получил срок" до 360 часов общественных работ. Спектакль завершился речью рэпера, который призвал освободить фигурантов "московского дела".

Отметим, что сегодня Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Таким образом, суд удовлетворил прошение Генпрокуратуры.

Ранее мы сообщали о том, что появились подробности убийства котенка на студенческих съемках в "Институте кино и телевидения".

Фото:соцсети