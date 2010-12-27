Ранее актера приговорили к 3,5 годам за нападение на омоновца.

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщают СМИ.

Напомним, что ранее актера приговорили к 3,5 годам за нападение на омоновца.

После оглашения приговора Устинову российские звезды выступили в его поддержку. Знаменитости высказались по этому поводу на своих страницах в Instagram.

Павла Устинова задержали 3 августа во время несанкционированной акции. Боец ОМОНа Александр Лягин задержал во время задержания получил вывих плеча. По словам пострадавшего, травма произошла из-за того, что Устинов сопротивлялся. Подсудимый вину не признал. Адвокат актера Анатолий Кучерена заявил, что он попросил прокуратуру Москвы изменить меру пресечения Устинову.

Ранее мы сообщали о том, что Оксимирон начал трансляцию в поддержку фигурантов "московского дела".

Фото:Telegram / Mash