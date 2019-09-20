Бывший декан учебного заведения вышла на связь с девушкой.

В пятницу, 20 сентября, появились подробности убийства котенка на студенческих съемках в "Институте кино и телевидения". О новых поворотах в этой страшной ситуации Piter.TV рассказала девушка, которая выхаживала животное.

Декан так и не вышел на связь, его помощница по телефону сказала, что он до понедельника уехал в командировку, а перед этим был то на лекциях, то на совещаниях. В вк по прежнему молчит рассказывает девушка

Бывший же декан учебного заведения вышла на связь и заявила, что разберется в этом деле.

Напомним, что в четверг, 19 сентября, петербурженка заявила, что после съемок в "Институте кино и телевидения" умер котенок, которого студенты купили в качестве реквизита. Об этом девушка рассказала на своей страничке в соцсетях. В учреждении Piter.TV не смогли дать комментариев. В институте заявили, что никто из студентов не обращался в ректорат по поводу этой ситуации.

Между тем студентка другого образовательного учреждения утверждает, что ее соседка по комнате принесла домой котенка, который находился несколько дней на съемках в холодном помещении. Животное не кормили. Девушки намеревались выходить животное, даже свозили его в ветклинику. Там врач сообщил им, что у котенка обезвоживание. Пушистому пациенту поставили капельницу и сделали все необходимые анализы. Врач оставил котенку катер на лапке, потому что на необходимые процедуры животное надо было возить каждый день. Через день малыш умер.

Девушка отметила в комментарии Piter.TV, что они с соседкой не фотографировали питомца после ветклиники.

Естественно, когда его сюда (домой) принесли, мы не делали фотографий его с катетером. Какие-то подробные фотографии, как он выглядит, потому что мы даже не думали , что он умрет на следующее утро рассказывает девушка

Девушка отметила, что некоторые студенты "Института кино и телевидения" связались с ней и называют имена предполагаемых "режиссеров". Piter.TV следит за ситуацией.

Ранее мы сообщали о том, что семью с четверней не будут выселять из трехкомнатной квартиры в Петербурге.

Видео:Piter.TV