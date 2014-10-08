Девушка без прав села за руль Kia и сбила своего четырехлетнего сына в Ленобласти

В Ленобласти 20-летняя девушка села за руль автомобиля и наехала на своего четырехлетнего сына. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
ДТП произошло накануне на дачном участке в деревне Петровские Бабы. Виновница аварии управляла машиной Kia Spectra, мальчика госпитализировали в больницу Луги в тяжелом состоянии. У него зафиксировали сочетанную травму. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе водитель "КамАЗа" улетел в кювет. Управлявший фурой отказался от госпитализации.
Фото: Piter.TV
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