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Девушка без прав села за руль Kia и сбила своего четырехлетнего сына в Ленобласти
Сегодня, 8:17
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Девушка без прав села за руль Kia и сбила своего четырехлетнего сына в Ленобласти

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Мальчика госпитализировали в больницу Луги в тяжелом состоянии.

В Ленобласти 20-летняя девушка села за руль автомобиля и наехала на своего четырехлетнего сына. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

ДТП произошло накануне на дачном участке в деревне Петровские Бабы. Виновница аварии управляла машиной Kia Spectra, мальчика госпитализировали в больницу Луги в тяжелом состоянии. У него зафиксировали сочетанную травму. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе водитель "КамАЗа" улетел в кювет. Управлявший фурой отказался от госпитализации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, ДТП,

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