Мини-пиг покусал ребёнка в антикафе на 6-й Советской

Медикам удалось оказать необходимую помощь, после чего мальчик вернулся домой.

Недавно девятилетнего мальчика из Тулы укусила миниатюрная свинья в одном из петербургских антикафе, предлагающих гостям общение с маленькими животными и кормление их из бутылочки. Как стало известно "Фонтанке" 26 июня, ребёнок накануне посетил врача с повреждением пальца руки, которое произошло от укуса минипига.

Медикам удалось оказать необходимую помощь, после чего мальчик вернулся домой.

Популярность мини- и микро-свиней в культурной столице заметно возросла в последние годы. Однако подобные случаи демонстрируют, что даже маленькие животные порой проявляют агрессию. Примерно десять дней назад похожее происшествие случилось в другом заведении на Невском проспекте, где мини-пиг укусил ребёнка из Москвы.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года правила содержания домашних животных нарушили более 350 петербуржцев.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)