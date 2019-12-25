С начала года правила содержания домашних животных нарушили более 350 петербуржцев

В основном нарушения касаются выгула собак без поводка и намордника.

За пять месяцев текущего года в Петербурге 386 владельцев собак привлечены к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Об этом сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь, ссылаясь на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы.

Больше всего протоколов составили в Московском районе (110), на втором месте – Красногвардейский район (82), на третьем – Красносельский (51). Реже правила содержания питомцев нарушают жители Пушкинского (один протокол), Кронштадтского (два протокола) и Петроградского (три протокола) районов. В основном нарушения касаются выгула собак без поводка и намордника.

Отсутствие профилактики таких вроде бы незначительных нарушений и приводит к серьезным последствиям – нападениям собак на людей. Число пострадавших ежегодно растет. Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")