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С начала года правила содержания домашних животных нарушили более 350 петербуржцев
Сегодня, 15:22
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С начала года правила содержания домашних животных нарушили более 350 петербуржцев

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В основном нарушения касаются выгула собак без поводка и намордника.

За пять месяцев текущего года в Петербурге 386 владельцев собак привлечены к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Об этом сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь, ссылаясь на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы. 

Больше всего протоколов составили в Московском районе (110), на втором месте – Красногвардейский район (82), на третьем – Красносельский (51). Реже правила содержания питомцев нарушают жители Пушкинского (один протокол), Кронштадтского (два протокола) и Петроградского (три протокола) районов. В основном нарушения касаются выгула собак без поводка и намордника.

Отсутствие профилактики таких вроде бы незначительных нарушений и приводит к серьезным последствиям – нападениям собак на людей. Число пострадавших ежегодно растет. 

Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на спортивной базе в Черничном пес покусал 14-летнего петербуржца. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум") 

Теги: питомцы, собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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