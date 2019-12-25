  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На спортбазе в Черничном пес покусал 14-летнего петербуржца
Сегодня, 12:29
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На спортбазе в Черничном пес покусал 14-летнего петербуржца

0 0

У юноши зафиксировали травмы бедра и тазобедренного сустава.

В Ленобласти на спортивной базе пес напал на подростка. Юному жителю Петербурга понадобилась медицинская помощь, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 5 июня родители привезли 14-летнего мальчика в городскую детскую больницу. У него зафиксировали травмы бедра и тазобедренного сустава. Спустя время пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение. 

Предварительно, накануне на базе "Викинг" в поселке Черничное Выборгского района подростка покусала собака. Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что домашняя собака покусала голову годовалого ребенка под Всеволожском. Пес не проходил обязательную вакцинацию.

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение собаки, поселок черничное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии