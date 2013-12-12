В кафе на Невском маленького москвича укусил мини-пиг

Врачи зафиксировали укушенную рану пальца на правой руке.

В кафе на Невском проспекте в Петербурге мальчика из Москвы укусил мини-пиг. Об этом стало известно изданию "Бриф24".

Родители четырехлетнего ребенка оперативно обратились за медицинской помощью. Врачи зафиксировали укушенную рану пальца на правой руке. Пострадавшему поставили прививку от бешенства, а также обработали рану, после чего отпустили. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что домашняя собака покусала голову годовалого ребенка под Всеволожском. Животное не проходило вакцинацию. Мальчика экстренно увезли в медицинское учреждение.

Фото: Piter.TV