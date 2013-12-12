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В кафе на Невском маленького москвича укусил мини-пиг
Сегодня, 10:41
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В кафе на Невском маленького москвича укусил мини-пиг

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Врачи зафиксировали укушенную рану пальца на правой руке.

В кафе на Невском проспекте в Петербурге мальчика из Москвы укусил мини-пиг. Об этом стало известно изданию "Бриф24"

Родители четырехлетнего ребенка оперативно обратились за медицинской помощью. Врачи зафиксировали укушенную рану пальца на правой руке. Пострадавшему поставили прививку от бешенства, а также обработали рану, после чего отпустили. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что домашняя собака покусала голову годовалого ребенка под Всеволожском. Животное не проходило вакцинацию. Мальчика экстренно увезли в медицинское учреждение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мини-пиг, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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