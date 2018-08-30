Через пять лет Морозовы смогут продлить договор безвозмездного пользования.

Семью с четверней не будут выселять из трехкомнатной квартиры в Петербурге. Об этом заявил представитель администрации Приморского района в интервью РИА Новостям.

23 июля 38-летняя жительница Петербурга родила четверых детей: трех мальчиков и одну девочку. В день выписки многодетную семью Морозовых навестил Александр Беглов и вручил документы на трехкомнатную квартиру в доме на Коломяжском проспекте.

В четверг, 19 сентября, появилась информация, что подаренное жилье необходимо будет вернуть через пять лет. Однако это не совсем так. Семье была предоставлена трешка на основании договора безвозмездного пользования без права приватизации, но с правом пролонгирования. Поэтому через пять лет договор можно будет продлить. Когда Морозовы представят документы о том, что они прожили в Петербурге 10 лет, они смогут переоформить этот договор на договор социального найма уже с правом приватизации. Этот срок наступит в 2023 году.

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