Школьники в Колпино отравились галлюциногеном

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление канала приобретения наркотического средства.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", 26 июня, около 0:30, в дежурную часть поступил звонок от жительницы дома, расположенного на Октябрьской улице в городе Колпино. Женщина сообщила о группе подростков, находящихся в неадекватном состоянии на первом этаже ее дома, которые игнорировали ее просьбы успокоиться.

Двое подростков, 15-летний ученик восьмого класса и 16-летний девятиклассник, были экстренно госпитализированы в детскую больницу №5 имени Филатова с признаками тяжелого отравления психостимулирующим веществом. Оба пациента были немедленно помещены в отделение интенсивной терапии.

Предварительное расследование указывает на то, что молодые люди употребили вещество, обладающее галлюциногенным эффектом. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление канала приобретения наркотического средства.

Ранее мы сообщили о том, что в карьере Красная Горка утонул 16-летний подросток.

Фото: Piter.TV