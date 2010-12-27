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"Живой реквизит": в Петербурге после студенческих съемок умер котенок
Сегодня, 17:18
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IRINA_CHALKINA

"Живой реквизит": в Петербурге после студенческих съемок умер котенок

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Животное не кормили.

В четверг, 19 сентября, петербурженка заявила, что после студенческих съемок в "Институте кино и телевидения"  умер котенок, которого туда принесли в качестве реквизита. Об этом девушка рассказала на своей страничке в соцсетях.  В учреждении Piter.TV не смогли дать комментариев. 

В институте заявили, что никто из студентов не обращался в ректорат по поводу этой ситуации. 

Мы не владеем никакой информацией по этому делу

отметили в учреждении

Между тем студентка другого образовательного учреждения утверждает, что ее соседка по комнате принесла домой котенка, который находился неопределенное время на съемках. Девушки намеревались выходить животное, даже свозили его в ветклинику, но через день малыш умер. 

Вчера вечером котенка принесла соседка, перед этим свозив к ветеринару. У котенка был катетер на лапке, потому что вчера ему делали капельницу и в перспективе эти капельницы были нужны каждый день. Но животное погибло

сообщает в соцсетях девушка

По словам девушки, студенты не кормили животное. Отметим, что котенок был очень маленький, и делать это надо было  с помощью пипетки. Кроме того, животное находилось в холодном помещении. По версии горожанки, эти факторы привели к смерти питомца. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургская семья с четверняшками должна вернуть "подаренную" квартиру через 5 лет.

Фото:Александра Алаверди/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия, студенты убили котенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Общество,

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