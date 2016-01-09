Петербургская семья с четверняшками должна вернуть "подаренную" квартиру через 5 лет

Во время выписки тогда еще врио губернатора вручил молодой семье документы на трёхкомнатную квартиру в Приморском районе, отметив, что это подарок. На деле, квартиру многодетной семье предоставили по договору безвозмездного пользования.

Семья Морозовых, в которой родились сразу четверо малышей, не имеет права собственности на квартиру, подаренную им Бегловым во время выписки. Об этом сообщила "Фонтанка".

Во время выписки тогда еще врио губернатора вручил молодой семье документы на трёхкомнатную квартиру в Приморском районе, отметив, что это подарок. Однако, как оказалось, через пять лет Морозовы должны будут вернуть подаренную жилплощадь.

Мать четверых детей Оксана переехала в Петербург из Рощино Ленинградской области, с 2001 года работала медсестрой в городской больнице. А прописку. фиксирующую стаж проживания, оформила только в 2013 году. Документальных десяти лет, необходимых для постановки на жилищный учет многодетных семей нет ни у нее, ни у ее мужа Виталия. Семье посоветовали через суд доказать необходимый срок пребывания в Северной столице. Но молодые родители отметили, что с четырьмя детьми нет времени ходить по судам.

В администрации Приморского района молодым родителям объяснили, что по окончании срока договора безвозмездного пользования "дареной" квартирой семья может встать на жилищный учёт многодетных, но снова при условии десяти лет петербургской прописки. Она наступит для Оксаны в 2023 году.

Я спросила, губернатор же сказал, что подарил квартиру. А это совсем не подарок. И мне ответили: и губернатор живёт по общим законам. Оксана, мать четверых детей

По информации пресс-службы администрации Приморского района, в связи с рождением четверни у Морозовых есть право на первоочередное получение квартиры. Сейчас в Петербурге есть 30 многодетных семей, которые ждут своей очереди. По словам молодой мамы, они ничего не просили, но если было сказано "подарок", то так и должно было быть.

А если нет такой возможности — подарить по букве закона, то не надо говорить во всеуслышание. Оксана, мать четверых детей

В администрации Приморского района отметили, что квартиру семье предоставили редким для Санкт-Петербурга случаем рождения четверняшек. И так как семья официально не проживает в Петербурге 10 лет, то было принято решение предоставить квартиру по договору безвозмездного пользования.

Фото:Pixabay