Жители Новой Охты принесли к Смольному бетонный мешок-послание весом 300 кг

Таким образом активисты хотят защитить сквер на проспекте Маршака, 1.

Жители Новой Охты принесли бетонный мешок-послание Александру Беглову. Таким образом активисты хотят защитить сквер на проспекте Маршака, 1. Активисты отлили мешок высотой полтора метра из настоящего бетона, на нем же оставили и обращение. Это самое тяжелое послание за историю городской администрации, оно весит 300 килограммов.

Мы принесли петицию нашему врио губернатора Александру Беглову. Она символизирует то, что наши кварталы, кварталы новостроек похожи на бетонные мешки. На карте – это зеленая зона, а на деле поблизости нет ни одного кустика, ни одного дерева, только трава. На фоне всего этого единственный сквер, который находится в нашем жилом квартале, сквер между КАДом и проспектом Маршака в данный момент вырубают, чтобы построить очередной торговый комплекс. Нам это совершенно не нужно, это будет третий торговый комплекс в нашем квартале. У нас острая нехватка школ, детских садов, у нас одна-единственная дорога в город, которая всегда забита машинами, у нас нет ни одной поликлиники. Так и не построили переход через КАД, как обещали. И на фоне этого нам строят третий ТК. Мы принесли эту петицию, чтобы он вошел в наше положение. Прошлые власти не захотели организовывать скверы и зеленые зоны. У нас только надежда на нашего нового врио губернатора, что, если не могут решить основные наши проблемы, то пусть хотя бы не лишат нас основного клочка оазиса и сохранят деревья. Мы, жители Новой Охты, просим Александра Беглова, чтобы прекратили стройку торгового комплекса и разбили на этом месте цивилизованный парк с дорожками, скамеечками, чтобы можно было гулять с детьми. Наталья, жительница Новой Охты

Также активисты планируют подать заявку в книгу рекордов Гиннеса, как самое тяжелое послание губернатору.

Жители Новой Охты были уверены, что данное послание не нарушает закон о митингах и шествиях, так как нет закона, обязывающего писать обращения на бумаге, а не на бетонных скрижалях. Однако, и активистов, и журналиста Piter.TV все же задержали сотрудники полиции до выяснения обстоятельств. Корреспондет Piter.TV уже более часа находится в 76 отделении полиции, по адресу: Мытнинская улица, дом 3, без объяснения каких-либо причин.

Фото и видео: Piter.TV