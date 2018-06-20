Появилось видео задержания жителей Новой Охты, которые обратились к Александру Беглову за помощью

Шутка с "бетонным мешком" не дошла до Александра Беглова. Всех участников мирной акции протеста задержали. В отделение полиции попал и журналист канала Piter.TV

Канал Piter.TV публикует подробности несостоявшейся акции жителей Новой Охты у стен Смольного. В нашем распоряжении появилось видео задержания городских активистов и местных журналистов. На нем видно, как люди в полицейской форме подходят к участникам мирного митинга и проверяют у них документы. Сразу после этого от 5 до 10 человек (по разным данным) были доставлены в 76 отделение полиции. По состоянию на 17.30 все они так и не оказались на свободе. Людям не объясняют причины задержания и откровенно "маринуют" в стенах отделения.

Речь идет об участниках проекта "бетонное письмо Александру Беглову". Инициативная группа жителей Новой Охты планировали выступить в защиту сквера на проспекте Маршака. Люди выступили против застройки зеленой зоны. Они создали вручную 300-килограммовый мешок из настоящего бетона. Арт-объект, по их замыслу, символизировал уничтожение сквера, на месте которого должен оказаться очередной ТРК. Жители Красногвардейского района и без того страдают от нехватки парков и скверов. Участники акции надеялись, что Александр Беглов выйдет к ним навстречу и обсудит жизнь Новой Охты. Однако врио губернатора не продемонстрировал открытость, хотя и был предупрежден о "бетонном письме".

Мы принесли петицию нашему врио губернатора Александру Беглову. Она символизирует то, что наши кварталы, кварталы новостроек похожи на бетонные мешки. На карте – это зеленая зона, а на деле поблизости нет ни одного кустика, ни одного дерева, только трава. На фоне всего этого единственный сквер, который находится в нашем жилом квартале, сквер между КАДом и проспектом Маршака в данный момент вырубают, чтобы построить очередной торговый комплекс. Нам это совершенно не нужно, это будет третий торговый комплекс в нашем квартале. У нас острая нехватка школ, детских садов, у нас одна-единственная дорога в город, которая всегда забита машинами, у нас нет ни одной поликлиники. Так и не построили переход через КАД, как обещали. И на фоне этого нам строят третий ТК. Мы принесли эту петицию, чтобы он вошел в наше положение. Прошлые власти не захотели организовывать скверы и зеленые зоны. У нас только надежда на нашего нового врио губернатора, что, если не могут решить основные наши проблемы, то пусть хотя бы не лишат нас основного клочка оазиса и сохранят деревья. Мы, жители Новой Охты, просим Александра Беглова, чтобы прекратили стройку торгового комплекса и разбили на этом месте цивилизованный парк с дорожками, скамеечками, чтобы можно было гулять с детьми. Наталья, жительница Новой Охты

Вместо главы города навстречу мирным жителям вышел десяток сотрудников полиции. Они задержали активистов на глазах у журналиста Piter.TV. Наш корреспондент также оказался в руках правоохранителей: Надежда Путинцева более 2 часов находится в отделении № 76 на Мытнинской улице.

Ранее мы писали, что жители Новой Охты принесли к Смольному бетонный мешок-послание весом 300 кг