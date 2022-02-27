Петербуржцы вновь вышли на антивоенную акцию, уже начались задержания

В Петербурге в воскресенье, 27 февраля, началась несанкционированная акция протеста против специальной военной операции России на Донбассе. Митинг начался рядом с метро Гостиный двор в 16:00.
Как сообщает "Фонтанка", за полчаса были задержаны более 50 человек. Весь этот процесс сопровождается музыкальной композицией "Вперёд, Россия!".
В настоящий момент протестующие начинают двигаться по Невскому проспекту в сторону Литейного.
Отметим, что в Петербурге это уже четвертая несанкционированная антивоенная акция. Так, например, на митинге 26 февраля были задержаны более 100 человек. Участие в нем приняли в субботу 395 человек.
Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все