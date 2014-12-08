ВС РФ уничтожили 6 украинских пунктов управления

Кроме того, были поражены 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 184 районах.

За сутки ВС РФ уничтожили 6 пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель министерства по обороне РФ, генерал-майнор Игорь Конашенков.

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Поражённые пункты находились в Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артёмовск (ДНР) и Сухой Ставок (Херсонскаяобласть)

Кроме того, удары нанесены по 62 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике противника в 184 районах, уточнил Конашенков.

Ранее мы сообщили о том, что ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве.

Видео: Миобороны РФ