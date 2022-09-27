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ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве

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Игорь Конашенков рассказал ликвидации сил ВСУ и иностранных наемников.

Воздушно-космические силы России нанесли удары по промышленной зоне в городе Николаеве. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки в ходе специальной военной операции ликвидировано до 50 украинских военнослужащих. Миссия выполнена при помощи высокоточного оружия.

Поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады войск Украины, уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская авиация также уничтожила на территории Запорожской области до 100 спецназовцев и свыше 50 иностранных наемников. Поражены представители 9-го полка специального назначения "Гепард" от национальной гвардии Украины.

МО РФ сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны, николаев, промзона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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