Игорь Конашенков рассказал ликвидации сил ВСУ и иностранных наемников.

Воздушно-космические силы России нанесли удары по промышленной зоне в городе Николаеве. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки в ходе специальной военной операции ликвидировано до 50 украинских военнослужащих. Миссия выполнена при помощи высокоточного оружия.

Поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады войск Украины, уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская авиация также уничтожила на территории Запорожской области до 100 спецназовцев и свыше 50 иностранных наемников. Поражены представители 9-го полка специального назначения "Гепард" от национальной гвардии Украины.

МО РФ сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России